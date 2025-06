Mala movida imbrattato lo storico Palazzo Scuderi in via Gemmellaro

Una malavita senza scrupoli ha imbrattato lo storico Palazzo Scuderi in via Gemmellaro, un autentico gioiello dell’architettura settecentesca e l’unico esempio di proprietà di Sebastiano Ittar ancora intatto in città. Questa preziosa testimonianza culturale, vittima di vandalismo, merita la massima attenzione per essere preservata. È fondamentale sensibilizzare e agire subito per tutelare il nostro patrimonio. La segnalazione e le foto del lettore Lino Sechi ci richiamano all’urgenza di difendere la nostra storia.

Si tratta dell’unico palazzo realizzato in città da Sebastiano Ittar e di uno dei pochissimi esempi di palazzi settecenteschi rimasti in città. Gli altri sono stati distrutti in epoche successive o fortemente rimaneggiati. Segnalazione e foto del lettore Lino Sechi. . 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Mala movida, imbrattato lo storico Palazzo Scuderi in via Gemmellaro

Ne parlano su altre fonti

Trastevere, le bande di teppisti alzano il tiro. «Raid nelle nostre case: erano ubriachi. Ora via le licenze a chi vende alcolici».

Malamovida, imbrattato lo storico Palazzo Scuderi in via Gemmellaro - Si tratta dell’unico palazzo realizzato in città da Sebastiano Ittar e di uno dei pochissimi esempi di palazzi settecenteschi rimasti in città.