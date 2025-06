Maignan tutto in un giorno Tensione tra Milan e Chelsea va risolta entro le 20

Il tempo stringe e la tensione aumenta: Milan e Chelsea sono immersi in un duello decisivo per Maignan, il portiere francese di grande valore. Le due squadre dialogano ancora sulla valutazione, ma l'orologio corre e l'ora di chiusura del mercato si avvicina alle 20. La questione deve essere risolta in un lampo: il destino di Maignan potrebbe cambiare già questa sera, rendendo questa giornata memorabile nel mondo del calcio.

I due club questa mattina discutono ancora sulla valutazione del portiere della Francia. C'è da fare in fretta: questa finestra di mercato chiude all'ora di cena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maignan, tutto in un giorno. Tensione tra Milan e Chelsea, va risolta entro le 20

In questa notizia si parla di: Maignan Tutto Giorno Tensione

Milan, arriva Vlahovic? Reijnders dice tutto. Modric, ecco la verità . Maignan … - Il calcio milanese si infiamma: dall’atteso arrivo di Vlahovic alle rivelazioni di Reijnders, passando per Modric e Maignan.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Maignan, tutto in un giorno. Tensione tra Milan e Chelsea, va risolta entro le 20; Milan, infortunio Maignan: le sue condizioni dopo il trauma cranico; Rinnovo Maignan: il francese sarebbe nervoso per la situazione.

Rinnovo Maignan: il francese sarebbe nervoso per la situazione - Secondo quanto riferisce stamattina l'edizione odierna di Repubblica, ci sarebbe un po' di tensione tra Mike Maignan e il Milan ...

Milan, Maignan: "Ogni giorno mi sveglio per essere il migliore. E non fallirò mai" - Parecchi gli argomenti trattati da Mike Maignan, che si è raccontato a tutto tondo nel corso di una ...

Maignan contro Mbappé dopo la sconfitta con l’Italia: tensione altissima nello spogliatoio della Francia - Maignan contro Mbappé dopo la sconfitta della Francia contro l’Italia in Nations League: tensione altissima nello spogliatoio della selezione di Deschamps dopo il 3-