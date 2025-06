Maggio Musicale concerto con le composizioni di Strauss Puccini e Berlioz

Preparati a vivere un evento imperdibile nella splendida cornice di Firenze: il 10 giugno 2025, il maestro Antonio Pappano torna sul palco del Teatro del Maggio per un concerto straordinario. Con la London Symphony Orchestra, interpreterà le più emozionanti composizioni di Strauss, Puccini e Berlioz, celebrando oltre venticinque anni di passione e talento. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica classica e per chi desidera lasciarsi trasportare dalle note.

Firenze, 10 giugno 2025 – A oltre venticinque anni di distanza dalla sua ultima esibizione fiorentina sir Antonio Pappano torna sul podio del Teatro del Maggio. Il concerto, in programma nella Sala Grande martedì 10 giugno alle ore 20, vede il maestro alla guida della London Symphony Orchestra, di cui è direttore principale. Antonio Pappano - che ha esordito al Maggio nel marzo del 1995 - è stato direttore musicale della Den Norske Opera di Oslo nel 1990 e, dal 1992 al 2002, ha ricoperto lo stesso incarico al Theatre Royal de la Monnaie di Bruxelles. Dal 1997 al 1999 è stato Direttore Ospite Principale della Israel Philharmonic Orchestra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maggio Musicale, concerto con le composizioni di Strauss, Puccini e Berlioz

