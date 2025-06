Mafie | in Toscana sinergia tra criminalità italiana e straniera

La Toscana si distingue per un’economia vigorosa e resiliente, ma non può abbassare la guardia di fronte alla crescente infiltrazione delle mafie, che sfruttano sinergie tra criminalità italiana e straniera. Il report di Libera Toscana sottolinea l’importanza di vigilare e rafforzare le strategie di contrasto, affinché il territorio mantenga intatta la sua integrità e prosperità. Una sfida cruciale che richiede attenzione e azioni coordinate, perché…

Firenze, 10 giugno 2025 - La Toscana ha "un tessuto produttivo economico finanziario decisamente solido ma il livello di infiltrazione delle organizzazioni criminali va tenuto d'occhio". Lo ha ricordato Andrea Bigalli, referente di Libera Toscana e presidente dell'Osservatorio regionale della legalità, il cui report delle attività dell'ultimo triennio è stato presentato oggi a Firenze. 20 le sedute svolte e 14 le audizioni. Quattro, in sintesi le tematiche analizzate. Anzitutto la vicenda Keu: nel rapporto si ricorda come la Regione si sia costituita parte civile e abbia stanziato, per le prime bonifiche relative al percorso della Sr 429 e sui siti di Pontedera e Bucine, circa 15 milioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mafie: in Toscana sinergia tra criminalità italiana e straniera

In questa notizia si parla di: Toscana Mafie Sinergia Criminalità

Torna “Piazze aperte”, il percorso formativo di Anci Toscana per il contrasto a mafie e criminalità - Torna "Piazze Aperte", un'iniziativa cruciale di Anci Toscana che si inserisce nel crescente impegno contro mafie e attività criminali.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mafie: in Toscana sinergia tra criminalità italiana e straniera; Le mani delle mafie in Toscana: il rapporto della DIA; Il Gruppo Civico Toscana 2030 lancia il Presidio permanente Toscana per la Legalità contro le mafie.