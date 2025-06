Mafia ad Aprilia tra eccezioni e sospensioni si apre il processo Assedio

tensioni e aspettative altissime, segnando un passo decisivo nella lotta contro la criminalità organizzata. Aprilia si trova nuovamente sotto i riflettori, tra eccezioni e sospensioni, mentre si apre un capitolo cruciale per la legalità e il futuro della comunità. È un momento di grande attenzione, in cui giustizia e determinazione si confrontano per restituire serenità a cittadini e istituzioni.

Si è aperto oggi, in tribunale a Latina, il processo Assedio, scaturito dall'indagine della Dda che a luglio scorso portò a decine di arresti ad Aprilia e a un terremoto che ha poi condotto il Comune allo scioglimento per mafia. Un processo, celebrato con giudizio immediato, iniziato però tra.

Prima udienza al maxi processo contro la mafia barcellonese, depositate le dichiarazioni del collaboratore Iannello - Si è tenuta oggi la prima udienza del maxi processo contro la mafia barcellonese, con a capo Salvatore Iannello.

