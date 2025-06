Mafia ad Aprilia | al via il processo Assedio

Si apre questa mattina a Latina il processo Assedio, frutto di un’operazione che ha smantellato una potente organizzazione mafiosa ad Aprilia, coinvolta in estorsioni, usura e traffico di droga. Un passo cruciale nella lotta contro la criminalità organizzata, che segna l’inizio di un percorso giudiziario fondamentale per restituire legalità e sicurezza alla comunità. La giustizia si prepara a fare luce su un fenomeno inquietante, che mette in discussione la sicurezza di tutti noi.

🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Mafia ad Aprilia: al via il processo Assedio

