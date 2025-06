Maestra licenziata per OnlyFans | Mi è stata rovinata la passione per l’insegnamento Mi mancano solo i bimbi ma non il contesto

La storia di Elena, ex maestra del Trevigiano, ha fatto emergere un acceso dibattito sulla privacy, libertà personale e i limiti professionali. La sua vicenda, che ha portato al licenziamento dopo la scoperta di contenuti su OnlyFans, solleva interrogativi profondi sul confine tra vita privata e ruolo pubblico. Un caso che mette in luce le sfide di una società sempre più connessa e le ripercussioni delle scelte personali su carriera e passione.

La vicenda di Elena, ex educatrice di un asilo parrocchiale del Trevigiano, continua a scuotere il mondo della scuola e dell'opinione pubblica. La 29enne ha perso il lavoro dopo che la dirigenza scolastica ha scoperto la sua presenza sulla piattaforma per adulti OnlyFans. Ma dietro il licenziamento si nasconde una storia più complessa, fatta di violazioni della privacy e diffusione non autorizzata di contenuti intimi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

