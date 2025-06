Madeleine McCann trovate ossa e vestiti vicino al luogo della scomparsa

Una scoperta sorprendente riaccende le speranze di risolvere il mistero della scomparsa di Madeleine McCann. Ossa e vestiti sono stati rinvenuti nei pressi di Praia da Luz, dove la bambina è scomparsa nel 2007. Dopo 18 anni di incertezze, nuovi indizi potrebbero cambiare le sorti di un caso che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso. La verità potrebbe essere finalmente più vicina.

Lisbona, 10 giugno 2025 – Dei nuovi ritrovamenti in Portogallo potrebbero aiutare a far luce sulla scomparsa di Madeleine McCann, la bambina inglese di tre anni di cui non si hanno notizie dal 3 maggio 2007. La scorsa settimana, investigatori britannici e tedeschi sono tornati nella zona della scomparsa, nei dintorni di Praia da Luz e Lagos nell'Algarve: la ricerca di prove, a diciotto anni di distanza, sembrava finita con un fallimento. Eppure, secondo il Sun che cita fonti locali, frammenti ossei (probabilmente di origine animale) e vestiti sarebbero stati ritrovati in zona. Secondo il Berliner Morgenpost, questi reperti sarebbero stati spediti in Germania, al fine di analizzarli in laboratorio; secondo il quotidiano portoghese Correio da Mahna, la speranza è che possano essere collegati alla scomparsa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Madeleine McCann, "trovate ossa e vestiti vicino al luogo della scomparsa"

Chi è Madeleine McCann, scomparsa nel nulla 18 anni fa. Dal rapimento alla possibile morte, il mistero irrisolto

