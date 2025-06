Maddie McCann trovati frammenti di ossa e vestiti durante le ricerche in Portogallo | Saranno esaminati

Nuove speranze e interrogativi scuotono il caso Maddie McCann. Durante le recenti ricerche a Lagos, in Portogallo, sono stati trovati frammenti di ossa e vestiti che potrebbero rappresentare un passo cruciale verso la verità. Questi reperti, ora sotto analisi, potrebbero fare luce su uno dei casi più seguiti dagli appassionati di cronaca internazionale. Resta aggiornato per scoprire quali risposte potrebbero emergere da questo inquietante ritrovamento.

Secondo i media inglesi e portoghesi alcuni frammenti di ossa e vestiti sono stati ritrovati a Lagos, in Portogallo, durante le ricerche effettuate la scorsa settimana e legate alla scomparsa di Maddie McCann: "I materiali saranno ora analizzati nel laboratorio della polizia per valutarne la potenziale rilevanza ai fini delle indagini". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maddie McCann, dopo 18 anni arriva la svolta: riaperte le indagini - Dopo 18 anni di misteri, il caso di Maddie McCann riaccende le speranze: le indagini sono ufficialmente riaperte.

