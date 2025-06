Ma tua figlia… Sophie Codegoni l’annuncio ai fan e subito la polemica | la sua spiegazione

Sophie Codegoni, dopo mesi di travagli tra fuga d’amore e crisi giudiziarie con Alessandro Basciano, ha deciso di prendersi una pausa con una vacanza. Ma il suo ritorno sui social ha scatenato una vera e propria polemica tra i fan, che si sono divisi tra supporto e critiche. La giovane influencer ha cercato di spiegare la sua scelta, ma la discussione è ancora accesa. E ora, cosa succederà?

Sono stati mesi particolarmente difficili per Sophie Codegoni, alle prese con la complicata separazione da Alessandro Basciano. Non solo i due, che si erano conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello, si sono lanciati accuse reciproche, ma la situazione è degenerata fino ad arrivare in tribunale. Ebbene, l’influencer deve aver pensato bene di prendersi una pausa andando in vacanza. Mal gliene incolse. Sophie Codegoni è tornata al centro delle polemiche social. Dopo un inverno caratterizzato dalle conseguenze della fine della relazione con con Alessandro Basciano, padre della piccola Celine Blue, l’influencer ha deciso di concedersi un breve momento di relax insieme all’amica e collega Elisa Maino sull’incantevole isola di Capri. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

