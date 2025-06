Ma siamo la quinta regione per affluenza

Un risultato che testimonia la forte mobilitazione civica delle Marche, regione che si distingue per un’attiva partecipazione democratica. Secondo Giuseppe Santarelli, segretario generale della Cgil Marche, quasi un terzo della popolazione in età di voto ha scelto di esprimersi sui referendum, segnando mesi di coinvolgimento e militanza. Un esempio di come la partecipazione possa plasmare il futuro del Paese e rafforzare la nostra democrazia.

Il rovescio della medaglia è nell’analisi dei dati del segretario generale della Cgil Marche Giuseppe Santarelli: "Quasi un terzo della popolazione marchigiana in età di voto ha inteso, con il voto, aderire ai referendum della Cgil sui quattro quesiti sul lavoro e al quinto sulla cittadinanza. Sono stati mesi straordinari di partecipazione, un percorso entusiasmante di impegno politico e civile, di militanza. Siamo la quinta regione in Italia per livello di votanti, dopo Toscana, Emilia, Liguria e Piemonte". Sulle Marche, aggiunge, "chiudono al 32,7 per cento. Alle Europee hanno votato in totale 657mila persone, alle Politiche 762mila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ma siamo la quinta regione per affluenza"

