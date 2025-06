Ma cosa ho fatto? Inzaghi già disperato all’Al Hilal

Simone Inzaghi, accolto con entusiasmo da un club che lo vede come un vero campione, ha già iniziato a vivere momenti di incertezza e frustrazione. Fin dai primi giorni, qualcosa sembra essersi inceppato, lasciando il tecnico in uno stato di grande confusione e dubbio. Ma cosa ha portato a questa situazione? Scopriamo insieme il dietro le quinte di questa avventura insolita e ricca di sorprese.

