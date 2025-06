Lutto nel Terzo Settore | addio alla dottoressa Caragliano già direttore regionale delle Politiche Sociali

Il mondo del terzo settore piange la scomparsa di Nadia Caragliano, stimata Direttore delle Politiche Sociali della Regione Campania. Con il suo impegno e umanità , ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerla. La sua dedizione al sociale e il suo sorriso rimarranno un esempio duraturo di passione e umanità , portando avanti il suo lascito di speranza e solidarietà .

Lutto nel terzo settore: addio a Nadia Caragliano, giĂ Direttore delle Politiche Sociali della Regione Campania. "Cara Nadia grazie per tutto. La tua professionalitĂ , il tuo valore umano, la tua passione per il sociale, la tua disponibilitĂ verso gli altri, il tuo affetto nei miei riguardi, i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Lutto nel Terzo Settore: addio alla dottoressa Caragliano, giĂ direttore regionale delle Politiche Sociali

