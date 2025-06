Lutto in Campania | Florino si sente male in crociera e muore davanti agli amici

Tragedia in mare: Florino Sbarra, 60 anni, originario di Baiano (Avellino), perde la vita improvvisamente durante una crociera in compagnia di amici e familiari. Nonostante i tentativi di soccorso del personale di bordo, il malore si è rivelato fatale. Una tragica perdita che scuote l’intera comunità campana, lasciando un vuoto incolmabile tra coloro che lo adoravano. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di vivere ogni momento con intensità .

Si chiamava Florino Sbarra ed aveva 60 anni l'uomo stroncato da un malore mentre era in viaggio di crociera con amici e familiari. Originario di Baiano (Avellino), Per l'uomo si sono rivelati inutili i tentativi di soccorso posti in essere dal personale della nave che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.Lutto in .

