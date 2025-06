Lutto al Comando della Polizia Municipale di Salerno | addio al luogotenente Saverio Centro

Una perdita enorme per la comunità salernitana si abbraccia al dolore per la scomparsa del Luogotenente Saverio Centro, figura stimata e dedita al servizio pubblico. Il suo impegno e la sua umiltà lasciano un’eredità indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. Il sindaco Vincenzo Napoli ricorda con affetto: “Una persona buona, un professionista esemplare...” La città si stringe in un commosso omaggio a un angelo della legalità.

Lutto al Comando della Polizia Municipale di Salerno per la scomparsa del LuogoTenente della Polizia Municipale di Salerno Saverio Centro. Il messaggio Il cordoglio del sindaco Vincenzo Napoli: “Una persona buona, un professionista esemplare che ha svolto con competenza e dedizione tutti i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Lutto al Comando della Polizia Municipale di Salerno: addio al luogotenente Saverio Centro

In questa notizia si parla di: Polizia Municipale Salerno Lutto

Guerra alle affissioni abusive, polizia municipale al lavoro - La polizia municipale è in prima linea nella lotta contro le affissioni abusive che deturpano la città.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lutto al Comando della Polizia Municipale di Salerno: addio al luogotenente Saverio Centro; Salerno, lutto nella Polizia Municipale: addio a Gianfranco Baldi; Concorso polizia municipale, prove fisiche al Vestuti: aumentano le assunzioni.

Torrione a lutto per la morte di Claudio Vuolo luogotenente della polizia municipale - Torrione piange la morte di Claudio Vuolo, luogotenente della polizia municipale di Salerno.