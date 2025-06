Luna Rossa annunciata la partnership con Alfa Romeo Eccellenze italiane fianco a fianco

Luna Rossa e Alfa Romeo, due simboli dell’eccellenza italiana, uniscono le forze in una partnership che promette grandi emozioni. Attraverso un video coinvolgente, l’annuncio celebra il talento e la passione che le hanno rese icone mondiali. Questa collaborazione rappresenta un nuovo capitolo di innovazione e tradizione, rafforzando l’immagine di un’Italia capace di brillare nel mondo. Un’unione destinata a scrivere pagine memorabili nella storia dello sport e delle eccellenze italiane.

Gran bella novità per Luna Rossa, l'imbarcazione a vela di Patrizio Bertelli che ha partecipato a Louis Vuitton Cup (due vittorie) e America's Cup. Attraverso un video emozionale che ha evidenziato le sinergie esistenti tra due eccellenze italiane, è stata annunciata oggi una nuova partnership.

