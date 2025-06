Luna Piena e Lunisitizio Maggiore | Evento Astronomico da Record l' 11 Giugno

Il 11 giugno si prepara a incantare il cielo con un evento straordinario: la Luna piena più meridionale dei prossimi 18 anni, il lunisitizio maggiore. Questo raro fenomeno, che si verifica ogni 18,6 anni, vede il nostro satellite sorgere e tramontare in posizioni estreme, creando uno spettacolo unico e affascinante. Una notte da osservare con attenzione, perché la Luna ci regala un’illuminazione celestiale senza precedenti...

Si prepara a illuminare il cielo la Luna piena più meridionale dei prossimi 18 anni: l'11 giugno si verificherà il fenomeno del lunisitizio maggiore, un evento ricorrente che avviene ogni 18,6 anni durante il quale il nostro satellite sorge e tramonta in posizioni limite molto più a Nord o a Sud del normale. Nel primo caso, la Luna descrive un ampio arco nel cielo apparendo molto alta, mentre quando si trova al suo estremo meridionale, come avviene quest'anno, percorre un arco breve e appare estremamente bassa sull'orizzonte. Per il prossimo lunistizio dovremo aspettare il 2043. "Dall'Italia, le osservazioni più prossime alla fase piena saranno possibili nelle prime ore del giorno 11 - dice l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope - accompagnando magari lo splendido astro fino all'alba quando esso tramonterà intorno alle 04,45. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Luna Piena e Lunisitizio Maggiore: Evento Astronomico da Record l'11 Giugno

