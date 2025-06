Luna Piena delle Fragole mercoledì 11 giugno 2025 a che ora vederla e perché si chiama così

Il 11 giugno 2025, preparatevi a vivere uno spettacolo unico: la Luna Piena delle Fragole, un evento che illuminerà il cielo con il suo fascino speciale. Questa luna, tra le più basse e meridionali degli ultimi 18 anni, ha un nome evocativo che richiama la dolcezza e la rarità di questo momento. Scopriamo insieme perché si chiama così e a che ora ammirarla nel massimo splendore. Continua a leggere for details and curiosities sulla Luna Piena delle Fragole.

