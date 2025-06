Luna di Fragola in arrivo cosa succede l’11 giugno 2025 e come osservarla

Preparatevi a un evento celestiale straordinario: la Luna di Fragola tornerà il 11 giugno 2025, regalando uno spettacolo unico e affascinante. Questa luna piena, così chiamata per le tradizioni dei nativi americani che associavano giugno alla raccolta delle fragole, cattura l’immaginazione di appassionati e osservatori. Scoprite come ammirarla al meglio e vivere questa meraviglia del cielo notturno, un’occasione da non perdere per gli amanti dell’astronomia.

(Adnkronos) – Torna la Luna di Fragola. L'appuntamento con una delle lune piene più rare è per l'11 giugno 2025. Ma perché si chiama così? Il nome 'Luna di Fragola' affonda le sue radici nelle tradizioni dei nativi americani per i quali giugno era il mese della raccolta delle fragole e la Luna piena che .

Dalla Luna Piena Fragola ai baci con Marte, il cielo di giugno è uno spettacolo: i fenomeni del mese - Giugno 2025 si annuncia come un mese straordinario per gli amanti del cielo! La Luna Piena delle Fragole e le affascinanti congiunzioni astrali ci invitano a sollevare lo sguardo.

