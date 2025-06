Luna delle Fragole | quando e come vederla

Preparati a vivere un’esperienza magica: l’11 giugno 2025, la Luna delle Fragole illuminerà il cielo con colori caldi e intensi, regalando uno spettacolo imperdibile. Per godertela al meglio, scegli luoghi bui e aperti, lontani dalla luce artificiale, per ammirare questa meraviglia celeste. Non perdere l’occasione di osservare questo suggestivo fenomeno e lasciarti conquistare dalla bellezza del nostro cielo notturno.

L'11 giugno 2025 la **Luna delle Fragole** regalerà uno spettacolo unico, apparendo bassa sull'orizzonte con colori caldi e intensi, visibile al meglio da luoghi con poca luce artificiale e una buona visuale verso il cielo.

