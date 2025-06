Luna della Fragola 2025 la più bassa di tutto l’anno | quando guardare il cielo e perché non dovresti perderla

La Luna della Fragola del 2025 si presenta come la più bassa dell’intero anno, un fenomeno unico che invita a un’occhiata speciale al cielo. Questo plenilunio, avvenuto il 23 giugno, non solo offre uno spettacolo visivo affascinante, ma porta con sé significati simbolici profondi e storicamente ricchi. Preparati a scoprire perché questa Luna merita di essere osservata e celebrata: il cielo ci regala un evento imperdibile.

Il 2025, infatti, ci regala una versione speciale di questo plenilunio: sarà la Luna piena più bassa dell'intero anno, un fenomeno astronomico che merita uno sguardo attento e, se possibile, anche una bella fotografia. Non solo per la sua configurazione celeste, ma per il valore simbolico e culturale che questa Luna si porta appresso. E fidati, ce n'è più di quanto pensi. Cominciamo dalle coordinate temporali: il plenilunio cadrà ufficialmente mercoledì 11 giugno 2025, alle ore 09:45 (ora italiana). Ma il momento migliore per godersi lo spettacolo sarà la sera precedente, martedì 10 giugno, poco dopo il tramonto.

