Luminara Il Nuovo Yacht Di Lusso Che Sta Facendo Sognare Il Mondo!

design mozzafiato, servizi impeccabili e un'attenzione ai dettagli senza paragoni, Luminara trasforma il concetto di vacanza in un vero e proprio palcoscenico di lusso e comfort. Immagina di immergerti in piscine a sfioro con vista panoramica, rilassarti in spa esclusive tra le onde e vivere un'esperienza su misura, come in un resort di alta classe. Sei pronto a scoprire quanto costa questa meraviglia galleggiante?

Dieci ponti, piscina a sfioro e una spa tra le onde. Luminara non è una crociera, è un'esperienza esclusiva. Ecco quanto costa la crociera più lussuosa al mondo! Hai mai sognato una crociera che sembra uscita da un film di lusso? Preparati, perché il 3 luglio prende il largo Luminara, il nuovo gioiello galleggiante firmato Ritz-Carlton. Parte da Montecarlo e non è una semplice nave, ma un hotel a cinque stelle che fluttua sull'acqua. Con i suoi quasi 300 metri di eleganza pura e dieci ponti di raffinatezza, Luminara è la più grande della flotta Ritz-Carlton. Una regina dei mari pronta a portarti tra destinazioni da sogno come Asia e Alaska.

