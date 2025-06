L’ultimo bimbo della pediatra di Gaza domani a Milano con altri due feriti

Domani, Milano accoglierà con speranza e solidarietà l’ultimo bambino di Gaza, A., sopravvissuto alla tragedia che ha sconvolto la sua famiglia. Dopo aver perso nove fratelli e il papà in un raid, il suo arrivo rappresenta un gesto di vicinanza umana e di rinascita. Con il governo israeliano che dà il via libera, la città si prepara ad abbracciare questa drammatica testimonianza di resilienza e speranza.

Il via libera del governo israeliano è arrivato domenica sera, ha annunciato in radio il ministro degli Esteri Antonio Tajani: domani sera A., il bimbo di undici anni che è l’unico sopravvissuto dei dieci figli di una pediatra dell’ospedale Nasser di Khan Yunis, dopo aver perso i nove fratelli e il papà uccisi da un raid dell’Idf che ha distrutto la loro casa, dovrebbe atterrare all’aeroporto milanese di Linate, accompagnato dalla sua mamma, da una zia e da quattro cuginetti, ha riferito il ministro degli Esteri. Con lui arriveranno altri due bambini, anche loro gravemente feriti nei bombardamenti israeliani a Gaza, accompagnati da diversi famigliari per essere curati negli ospedali lombardi: "L’Italia è il Paese che ha accolto il 10%" di tutti i palestinesi che hanno lasciato" la Striscia, ha aggiunto Tajani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’ultimo bimbo della pediatra di Gaza domani a Milano con altri due feriti

Gaza. Lo strazio di Alaa, la pediatra che ha perso 9 dei suoi 10 figli in un raid Mentre era di turno al Nasser di Khan Yunis ha ricevuto i cadaveri dei suoi bambini e, tra i feriti, l'unico sopravvissuto e il marito, anche lui medico Ibrahim Faltas Partecipa alla discussione

La dottoressa Alaa Al-Najjar, pediatra, mentre tentava di curare bambini feriti dagli israeliani al Nasser Medical Complex, ha ricevuto i corpi carbonizzati di 8 dei suoi 10 figli. Il più grande di 12 anni, il più piccolo di 6 mesi. Un altro è sotto le macerie e l’ultimo Partecipa alla discussione

Due aerei per 18 bambini di Gaza. Corsa contro il tempo per Adam - Il bimbo di 11 anni, che ha perso i suoi nove fratelli, sarà preso in carico dal Niguarda di Milano e dovrà essere operato ...

Gaza, la pediatra che ha perso nove figli: “Sono una madre senza più niente, è il destino di troppe persone qui” - Najjar risponde alle domande del "Corriere" accanto al letto di Adam, 11 anni, l'unico figlio che le è rimasto: "Il mio obiettivo è portarlo fuori dalla Striscia" ...