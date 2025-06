L’ultimatum della Rsu di Ala | Convocati un’altra volta Poi lo sciopero dei rifiuti

La Rsu di Ala lancia un ultimatum dopo il fallimento delle trattative con Aemme Linea Ambiente: le richieste dei lavoratori restano senza risposta, e ora preparano un'ultima mossa. La tensione sale, e si prospetta uno sciopero dei rifiuti come estrema forma di protesta per ottenere ascolto e soluzioni concrete. La questione è critica: quali saranno i prossimi passi e come influirà sulla qualità della vita dei cittadini?

"Le nostre richieste non hanno avuto risposta: per questo ci prepariamo a chiedere alla Prefettura di convocarci un'ultima volta prima di mettere in campo altre iniziative a sostegno della vertenza sindacale, incluso lo sciopero dei servizi di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade, come ultimo strumento di pressione". È l'ultimatum della Rsu dopo che le richieste ad Aemme Linea Ambiente, la societĂ che si occupa della raccolta rifiuti in 19 comuni del territorio, non hanno ricevuto una risposta adeguata. Valentino Segato di Fp Cgil Milano, Pietro Coppola di Fp Cgil Ticino Olona, Maurizio Zaccaria di Fit Cisl Legnano-Magenta e Luciano Anzini, Uil Trasporti, lamentano la mancanza di un accordo "condivisibile" con l'azienda sulle tre richieste presentate: un protocollo sulle ondate di calore da inserire nel documento di valutazione rischi; un protocollo condiviso sulla movimentazione manuale dei carichi di lavoro; un protocollo condiviso sul progetto industriale della "Grande Ala" che garantisca, tra l'altro, il mantenimento dei livelli occupazionali attuali e dia garanzie sull'applicazione delle norme del contratto nazionale dei servizi ambientali del 18 maggio 2022 sui futuri assorbimenti di personale, nonchĂŠ sull'applicazione armonizzata della contrattazione di secondo livello applicata attualmente e che sarĂ sottoscritta in futuro.