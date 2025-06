Luis Henrique primo allenamento all’Inter! Novità su Zalewski – Sky

Luis Henrique ha appena affrontato il suo primo allenamento con l’Inter di Chivu, segnando un nuovo capitolo per il club. Mentre domani partirà per gli Stati Uniti, novità importanti arrivano anche da Zalewski, attualmente in nazionale. Curiosi di scoprire come si inserirà il brasiliano nel cuore nerazzurro? Restate con noi per tutte le ultime aggiornamenti e approfondimenti su questa entusiasmante fase di mercato.

Luis Henrique ha svolto il primo allenamento all’Inter e domani partirà per gli States. Novità anche importanti su Zalewski, che oggi si trova in Nazionale. LUIS HENRIQUE FA IL SUO PRIMO ALLENAMENTO – Ad un giorno dalla partenza verso gli Stati Uniti, Andrea Paventi di Sky Sport ha aggiornato sul giocatore brasiliano, annunciato pochi giorni fa. Il brasiliano si è allenato per la prima volta con l’Inter di Chivu. Poi lo stesso Paventi ha parlato dell’indirizzo della società e del previsto riscatto di Nicola Zalewski: « Domani mattina la partenza per Los Angeles. Il primo nome era Martusciello, era venuto fuori quello di Samuel. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Henrique, primo allenamento all’Inter! Novità su Zalewski – Sky

In questa notizia si parla di: Luis Henrique Primo Allenamento

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sky - Verso il Mondiale per Club: primo allenamento per L. Henrique, Zielinski da valutare. Domani...; GdS - Parte l'era Chivu: lunedì firme, annunci e primo allenamento. Dal mercato alla tattica: il menù; Juve, primo allenamento di Tudor alla Continassa.

Sky - Verso il Mondiale per Club: primo allenamento per L. Henrique, Zielinski da valutare. Domani la partenza per LA - Quest'oggi, alla Pinetina, anche Luis Henrique ha partecipato al secondo allenamento diretto dal neo tecnico dell'Inter Cristian Chivu, l'ultimo sul suolo italiano prima del Mondiale per Club.

Primo allenamento ad Appiano per Chivu: i giocatori presenti. Lavoro a parte per Bisseck e Calhanoglu - Primo allenamento nerazzurro per Cristian Chivu, diventato da pochi minuti ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter.

HERE WE GO – Luis Henrique, è fatta: giocherà il Mondiale per club - L’Inter ha finalmente concluso la trattativa con l’esterno brasiliano del Marsiglia, con i contatti tra le du ...