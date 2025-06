Lui si ammala di tumore e la famiglia rischia di perdere la casa Avviata una raccolta fondi in favore di una coppia di Sabaudia

Una coppia di Sabaudia affronta un dramma che rischia di stravolgere il loro futuro: Ettore Paolo, 50 anni, combatte un tumore al polmone in stadio avanzato, e la famiglia si trova sul filo del rasoio, minacciata di perdere la casa costruita con sacrifici e speranze. In questo momento difficile, una raccolta fondi nasce per offrire loro un aiuto concreto. Scopri come puoi fare la differenza e unisciti a questa nobile causa.

Un destino segnato dalla malattia ha messo a dura prova la vita di una coppia di Sabaudia. Ettore Paolo, 50 anni, ha ricevuto la triste diagnosi di tumore al polmone allo stadio avanzato, un colpo che ha cambiato improvvisamente la vita della sua famiglia. La diagnosi, purtroppo, ha portato con sé non solo la paura per la salute del marito, ma anche il rischio di perdere la casa, frutto di un sogno costruito insieme. Elettra Corsini, la moglie, ha deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe per cercare di affrontare i costi sanitari e le difficoltà economiche derivanti da una malattia che ha impedito a Ettore di lavorare, mettendo in serio pericolo la stabilità della loro vita.

