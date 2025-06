L' Ue propone price cap al petrolio russo a 45 dollari

L'Unione Europea si prepara a una mossa decisiva contro la Russia, proponendo un taglio del price cap sul petrolio russo da 60 a 45 dollari al barile. Una strategia che mira a rafforzare le sanzioni economiche e a pulsare il cuore delle finanze di Mosca. La presidente Ursula von der Leyen annuncia con fermezza questa nuova misura, evidenziando come ogni passo sia volto a consolidare la posizione dell’UE nella scena globale e a sostenere i propri interessi.

La Commissione europea propone di "abbassare il tetto al prezzo del petrolio russo", portandolo da 60 a 45 dollari al barile. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annunciando la proposta del diciottesimo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'Ue propone price cap al petrolio russo a 45 dollari

La Russia attinge al suo salvadanaio: a maggio il Fondo nazionale di previdenza sociale russo ha perso circa 6 miliardi di dollari. Tra le cause principali rientrano l'aumento dei costi della guerra e il calo dei prezzi del petrolio. Partecipa alla discussione

Il ministro degli esteri ucraino afferma che il tetto massimo del prezzo del petrolio russo dovrebbe essere abbassato a 30 dollari Il mio ministero dice che il prestito massimo da concedere all'ucraina e di 3 dollari Partecipa alla discussione

Russia: von der Leyen propone 18esima serie di sanzioni Ue, sotto tiro energia e banche (RCO) - Quest'ultima e' una proposta che sara' discussa dal G7 dei capi di stato e di governo che si riunira' prossimamente in Canada.

Il prezzo del petrolio russo si avvicina ai 60 dollari del price cap. L’India avverte: “Compreremo anche oltre la soglia” - Per i paesi che non hanno deciso di bloccarne l’import c’è un’alternativa: il petrolio russo che, per effetto delle sanzioni occidentali, viene venduto con uno sconto fino a 30 dollari al ...