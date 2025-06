Lucignano ritrova il suo teatro Accoglierà anche eventi d’arte Giani | Recuperato gioiello storico

Lucignano celebra un importante traguardo: il Teatro Rosini, gioiello storico e cuore pulsante della cultura locale, torna a splendere dopo un attento restauro. Un luogo che non solo riaccoglie gli appassionati di teatro, ma si apre anche a eventi artistici di ogni genere, arricchendo l’offerta culturale della città . Con entusiasmo e orgoglio, la cittadinanza e le autorità assistono alla rinascita di questo patrimonio, simbolo di tradizione e innovazione. La rinascita del Teatro Rosini segna un nuovo capitolo per Lucignano, pronto a sedurre e coinvolgere ancora una volta

Teatro rinnovato a Lucignano. Il Rosini è stato restituito alla cittadinanza dopo un importante intervento di restauro. A tagliare il nastro ci ha pensato sindaca Roberta Casini, alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del consigliere Paolo Brandi in rappresentanza della Provincia di Arezzo. Il Teatro Rosini, dopo anni di chiusura e un lungo percorso di riqualificazione, riapre i battenti con le sue sale superiori restaurate, oggi spazi polivalenti destinati a eventi, mostre, attivitĂ associative e culturali. Ad inaugurare simbolicamente la nuova vita di questi ambienti è stata la mostra dell’artista emergente Gerardo Brogna, accompagnato per l’occasione da un ospite d’eccezione: Scialpi, celebre interprete della musica italiana, che ha intrattenuto i presenti raccontando aneddoti e successi della sua carriera, in un clima di grande partecipazione e calore. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Lucignano ritrova il suo teatro. AccoglierĂ anche eventi d’arte. Giani: "Recuperato gioiello storico"

