luci accese sullo stadio di levane

Al via il progetto per il nuovo impianto di illuminazione allo Stadio di Levane. La Giunta comunale di Montevarchi ha dato il via libera alla partecipazione al bando nazionale "Sport e Periferie 2025", promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, col principale obiettivo di potenziare l’illuminazione dello Stadio di Levane, impianto sportivo di proprietà comunale. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, volto a garantire maggiore sicurezza, efficienza energetica e possibilità di utilizzo dell’impianto anche per attività agonistiche in orari serali. Il progetto è stato elaborato nell’ambito della linea di intervento A del bando, dedicata alla riqualificazione di impianti sportivi esistenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it