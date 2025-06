Lucera accuse | droga e armi quindici arresti Guardia di finanza

Sei coinvolto o semplicemente curioso di scoprire cosa si cela dietro alle recenti operazioni della Guardia di Finanza a Lucera? Questa notte, in un'azione decisa contro il crimine, sono stati arrestati 15 soggetti per droga e armi. Un blitz che mette in luce l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità . Scopriamo insieme i dettagli di questa operazione che scuote la provincia di Foggia.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Dalle prime ore della giornata odierna i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia stanno eseguendo un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 15 soggetti – 14 dei quali tradotti in carcere e uno agli arresti domiciliari – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento scaturisce da una complessa e articolata indagine condotta dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Lucera. I soggetti destinatari del provvedimento, tra cui alcuni pluripregiudicati, si sarebbero resi responsabili, a vario titolo, di reati in materia di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi clandestine, finalizzate alla commissione di ulteriori delitti contro il patrimonio (come estorsioni e rapine) e gravi reati contro l’incolumità personale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Lucera, accuse: droga e armi, quindici arresti Guardia di finanza

In questa notizia si parla di: Guardia Finanza Arresti Lucera

Controlli della Guardia di Finanza, scoperti 13 lavoratori in nero - Negli ultimi giorni, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno intensificato i controlli economici nel territorio, portando alla luce la presenza di 13 lavoratori in nero.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Armi e droga, 15 arresti della Finanza a Lucera: E' la più grande operazione in citta degli ultimi 20 anni; BLITZ Armi clandestine e droga: 15 arresti della Gdf a Lucera; Spaccio di droga all’interno del Pronto Soccorso di Lucera, 6 arresti.

Spaccio di droga a Lucera, la Finanza arresta tre persone - Uno è stato colto in flagrante, insieme a lui un altro che ha cercato di nascondere lo stupefacente in un'intercapedine LUCERA -

Operazione antidroga, 3 arresti a Lucera - del Tribunale di Foggia ha convalidato gli arresti e disposto la custodia cautelare in carcere per ...

Guardia finanza esegue tre arresti e sequestri per un mln - Guardia finanza esegue tre arresti e sequestri per un mln In indagine coordinata da Procura di Perugia PERUGIA , 05 ottobre 2022, 13:34 ...