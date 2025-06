Lucciole che talvolta riappaiono Come quella notte a Srebrenica

...la notte, tra le ombre e il silenzio, si rivela ancora più magica, ma anche più spietata. Per me, animale della notte, quegli istanti di oscurità improvvisa sono un richiamo alla fragilità delle nostre abitudini e alla bellezza di momenti sospesi, come le lucciole che all’improvviso riappaiono, anche solo per un attimo, in un mondo che sembra dimenticare le piccole cose. E così, resto ad aspettare, con la speranza che la luce torni presto, portando con sé la magia perduta.

Per gli animali notturni come me l'abitudine degli erogatori di corrente elettrica, comunque oggi si chiamino, di farla mancare nelle ore notturne, fottendosene di avvisare in anticipo, è molto antipatica. Fra domenica e lunedì, per esempio, all'una di notte, più o meno. Ero a due terzi del romanzo più avvincente di Andrea Camilleri, Il re di Girgenti. Ho delle candele, parecchie, ma uno si dice che fra poco la corrente tornerà. Probabilmente gli erogatori pensano che tanto la gente a quell'ora dorme, e non se ne accorge. Come i russi coi droni. Allora vado alla luce del telefono a controllare i tre punti in cui salta la corrente, il salvavita dentro e fuori e il contatore, per capire se è affare della mia casa o più generale.

