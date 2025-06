Luca Onestini chi è la nuova fiamma da 8 milioni di follower e quanto ha guadagnato nel reality in America

Luca Onestini, volto noto di Uomini e Donne e due volte concorrente del Grande Fratello Vip, ha lasciato l'Italia con la voglia di mettersi alla prova in un contesto tutto nuovo. La sua avventura in America latina lo ha portato a conquistare il cuore di milioni, culminando in una finale da record e un premio di 100.000 dollari. Luca ha raggiunto il successo internazionale e, soprattutto, ha dimostrato che il coraggio di cambiare può portare grandi traguardi.

Ha lasciato l’Italia con la voglia di mettersi alla prova in un contesto completamente diverso e ha finito per conquistare l’intero pubblico latinoamericano. Luca Onestini, volto amato di Uomini e Donne e due volte concorrente del Grande Fratello Vip, ha concluso con il botto la sua avventura a La Casa de Los Famosos, edizione latinoamericana del popolarissimo reality show. Una finale da record e 100.000 dollari in tasca. Luca ha raggiunto il secondo posto assoluto dietro a Caramelo, vincitore ufficiale, ma per il pubblico (e forse anche per sĂ© stesso) ha ottenuto molto di piĂą: “Io ho vinto il primo premio: l’amore, che è la cosa piĂą importante”, ha dichiarato sui social. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Luca Onestini, chi è la nuova fiamma da 8 milioni di follower e quanto ha guadagnato nel reality in America

In questa notizia si parla di: Luca Onestini Reality Fiamma

La Rivincita di Luca Onestini: Dall’Italia al Trionfo Mondiale! - Luca Onestini, dall'Italia al trionfo mondiale, dimostra che il talento non conosce confini. Dopo aver affrontato sfide e critiche, l'ex tronista ha saputo conquistare anche il cuore del pubblico latinoamericano.

Luca Onestini flirta con la modella Aleska nel reality messicano, ma viene arrestata. Cos’è successo; GF VIP 7, ritorno di fiamma tra Ivana Mrazova e Luca Onestini?; Luca Onestini e Ivana Mrazova di nuovo insieme dopo il Gf Vip: il video fa impazzire i fan.

Cosa dirà ora la mamma di Luca Onestini sulla sua fidanzata che ha problemi con la legge? - Cosa dirà la mamma di Luca Onestini sulla sua fidanzata che ha problemi con la legge?

Luca Onestini vince 100mila dollari in tv e trova una nuova fidanzata - Nuova vita oltreoceano per Luca Onestini che grazie all’ennesimo reality show vince 100mila dollari e trova una nuova fidanzata ...

Luca Onestini e Aleska Genesis: una storia d’amore tra reality e polemiche - Luca Onestini e Aleska Genesis Castellanos, protagonisti di reality show, vivono una storia d'amore intensa tra polemiche e arresti in diretta, mentre progettano un futuro negli Stati Uniti.