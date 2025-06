Luca Morino dai Mau Mau a Dewest ad Alessandria con Enrico Deregibus

Preparati ad immergerti in una serata unica all’Officina di Alessandria, dove Luca Morino dei Mau Mau si esibirà in un dialogo tra musica e parole con Enrico Deregibus. Un’occasione imperdibile per scoprire i segreti di una carriera leggendaria, accompagnata da un aperitivo e tanta emozione. Non perdere l’appuntamento del 15 giugno alle 19, perché in questa stagione il format “Verso” continua a sorprendere e ispirare...

ALESSANDRIA – Luca Morino, lo storico leader dei Mau Mau, sarà il protagonista del nuovo appuntamento ad Alessandria con “Verso”, la rassegna di incontri con artisti diretta dal giornalista Enrico Deregibus all’Officina, lo spazio multifunzionale in largo Catania 17. L’incontro sarà il 15 giugno alle 19, preceduto da un aperitivo alle 18. Ingresso 10 euro con aperitivo. Dopo il primo evento con il cantautore Max Manfredi, il format anche in questa seconda tappa punterà sulla dimensione dell’incontro, del dialogo, con una intervista di Deregibus alternata ad una ampia parte di musica dal vivo proposta in modo intimo, con una strumentazione ridotta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Luca Morino, dai Mau Mau a Dewest ad Alessandria con Enrico Deregibus

All'Officina di Alessandria nasce "Verso": incontri e musica sotto la direzione di Enrico Deregibus

