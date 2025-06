Luca Guadagnino riceverà il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema 2025

Luca Guadagnino, regista di talento e innovatore del cinema contemporaneo, riceverà il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema 2025. Con una carriera costellata di capolavori come "Chiamami col tuo nome" e "Queer Challengers", il suo stile unico ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama cinematografico. In attesa di ritirare il prestigioso riconoscimento a Fiesole, sarà protagonista di una rassegna dei suoi titoli più celebri, celebrando così il suo straordinario contributo all'arte cinematografica.

Il regista, alle prese con tanti nuovi progetti, farà tappa a Fiesole per ritirare il premio alla carriera, nell'attesa una rassegna dei suoi titoli più celebri. Da Queer Challengers passando per il poetico Chiamami col tuo nome, la carriera di Luca Guadagnino è costellata di titoli di grande valore artistico. Sarà lui a ricevere il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema edizione 2025, riconoscimento conferito dal Comune di Fiesole in collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Gruppo Toscano e la Fondazione Sistema Toscana, per la direzione artistica di Simone Emiliani. 🔗 Leggi su Movieplayer.it