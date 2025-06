Lotta al caporalato al via il servizio di trasporto sperimentale ' Agribus'

Inizia un nuovo capitolo nella lotta al caporalato con il lancio di Agribus, il servizio di trasporto sperimentale dedicato agli operai agricoli del basso ferrarese. Partendo il 16 giugno 2025, con le prime corse alle 4 del mattino, Agribus mira a migliorare le condizioni di lavoro e sicurezza di chi lavora nei campi. Restate aggiornati e iscrivetevi al canale WhatsApp di FerraraToday per tutte le novitĂ !

E' destinato a partire lunedì 16 giugno 2025, con le prime corse in programma alle 4 del mattino, il progetto sperimentale 'Agribus', un servizio di trasporto dedicato alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli dei comuni del basso ferrarese.

