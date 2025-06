Lotito | Lazio come qualche squadra del nord che non ha vinto nulla alla fine

Claudio Lotito, presidente della Lazio, non si risparmia e lancia una frecciatina all’Inter, sottolineando i traguardi ambiziosi dei biancocelesti. Durante la presentazione della “Lazio Academy”, ha evidenziato come la squadra abbia gli stessi obiettivi dell’anno scorso, lasciando intendere che la strada verso il successo è ancora tutta da scrivere. La sfida tra Lazio e le grandi del Nord si fa sempre più interessante, ma chi arriverà primo?

Claudio Lotito, in una breve intervista rilasciata a margine di un progetto della Lazio, ha mandato un dura frecciatina all’Inter. ATTACCO – Al termine della presentazione della “Lazio Academy “, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ai giornalisti presenti, ha parlato dei prossimi obiettivi dei bianconcelesti. Nella lunga chiacchierata poi, anche una frecciatina all ‘Inter. Queste le sue parole: «La Lazio ha gli stessi obiettivi dell’anno scorso, nella prima fase di campionato abbiamo dimostrato di poterli raggiungere, poi ci siamo persi. Potevamo andare in finale di Europa League ed eravamo primi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lotito: «Lazio come qualche squadra del nord, che non ha vinto nulla alla fine»

