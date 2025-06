LOST IN STARLIGHT | il primo film d’animazione coreano targato Netflix

Se sei appassionato di animazione e storie che uniscono romanticismo e fantascienza, non puoi perderti Lost in Starlight, il primo film coreano targato Netflix. Diretto dalla talentuosa Han Ji-won e realizzato da Climax Studio, questa emozionante pellicola ci trasporta nel Seoul futuristico del 2051, dove due innamorati affrontano sfide incredibili. Prepara il cuore e lasciati conquistare da questa avventura sentimentale e high-tech!

Dal 30 Maggio 2025 è disponibile su Netflix Lost in Starlight, primo film d'animazione coreano diretto dalla regista Han Ji-won e prodotto dalla stessa piattaforma. Animato da Climax Studio, questa storia d'amore sincera e matura, tra romance e fantascienza, ci racconta come due innamorati provano ad affrontare le dure sfide che la vita gli pone davanti. Trama. Seoul 2051. Nan-Young è una giovane astrobiologa che ha come obiettivo il ricreare un habitat su Marte per far crescere l'Adonis amurensis, un fiore giallo simbolo di rinascita. La sua determinazione è dettata anche dalla volontà di ricongiungersi alla defunta madre, anch'essa astronauta, morta venticinque anni prima nello spazio.

Film d’animazione coreano di Netflix: recensione di lost in starlight - Il panorama dell’animazione sudcoreana si arricchisce di un nuovo capolavoro che combina elementi di romanticismo, fantascienza e profondità emotiva.

