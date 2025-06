Los Angeles Trump | Se non avessi inviato le truppe

In un turbinio di accuse e decisioni drastiche, Donald Trump torna a puntare il dito contro Gavin Newsom, sottolineando come l'invio delle truppe a Los Angeles avrebbe potuto fare la differenza nel contenere gli incendi devastanti. La sua retorica infuocata mira a evidenziare la gestione fallimentare del governatore e l’importanza di un intervento deciso. Ma cosa succederà ora in questa intricata battaglia politica?

"Se non avessi inviato le truppe a Los Angeles, quella città , una volta splendida e grandiosa, ora brucerebbe, come le 25mila case rase al suolo negli ultimi incendi boschivi malgestiti da un governatore incompetente". Donald Trump sferra il nuovo attacco a Gavin Newsom, che ha annunciato una seconda causa contro l'amministrazione americana. Il presidente ha raddoppiato i riservisti della guardia nazionale - da due a quattromila - e aggiunto 700 marines, i militari d'elite già arrivati nella metropoli californiana. Mosse illegali e sproporzionate, un abuso di potere, secondo il governatore democratico, che a sua volta ha dispiegato altri 800 agenti locali e statali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Los Angeles, Trump: "Se non avessi inviato le truppe..."

In questa notizia si parla di: angeles - trump - avessi - inviato

Trump dispiega altri 2.000 soldati a Los Angeles: polemica di Newsom - La tensione tra politica e sicurezza si fa sempre più palpabile a Los Angeles, dove Newsom denuncia un dispiegamento di forze che sembra più una mossa simbolica che una reale strategia di protezione.

"Se non avessi 'mandato le truppe' a Los Angeles, quella città , un tempo splendida e grandiosa, sarebbe ora in fiamme, proprio come 25.000 case rase al suolo a causa di un governatore e un sindaco incompetenti". Lo scrive Donald Trump su Truth. #ANSA Partecipa alla discussione

Trump: "Se non avessi "MANDATO LE TRUPPE" a Los Angeles nelle ultime tre notti, quella che una volta era una città bellissima e straordinaria starebbe bruciando fino alle fondamenta in questo momento, proprio come sono andate distrutte 25.000 ca Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Settecento Marines arrivati a Los Angeles, dilaga la protesta; Scontri Usa, Trump: Se non avessi inviato i soldati in California Los Angeles brucerebbe; Proteste in California, settecento Marines arrivati a Los Angeles.

Alta tensione a Los Angeles, Trump invia 700 marines. Il governatore Newsom: “Abuso di potere” - Quarto giorno di proteste nella città californiana con le manifestazioni che si sono allargate anche ad altre città statunitensi Caos a Los Angeles dove le proteste contro la politica anti-

Trump: 'Se non avessi inviato soldati Los Angeles brucerebbe' - Manifestazioni anche a New York, Atlanta, Seattle, Dallas (ANSA) ...

Scontri Usa, Trump: "Se non avessi inviato i soldati in California Los Angeles brucerebbe" - Mentre continuano in California le proteste pro immigrazione, che si sono estese anche ad altre città negli Usa, Trump attacca le autorità locali e dice: 'Se non avessi mandato le truppe a Los Angeles ...