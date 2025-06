Los Angeles Trump invia altri soldati della Guardia Nazionale il sindaco | Fermate i raid

In un clima di crescente tensione a Los Angeles, il presidente Donald Trump ha deciso di rafforzare la sua presenza con l'invio di altri 2.000 soldati della Guardia Nazionale, portando il totale a oltre 4.100 unità impegnate nelle proteste contro l'immigrazione. Questa escalation mette in luce le sfide di un Paese diviso, sollevando interrogativi sulla gestione della sicurezza e sui rischi di escalation. È un momento cruciale che potrebbe definire il futuro delle relazioni civili-militari negli Stati Uniti.

Il presidente Donald Trump ha autorizzato l’invio di altri 2.000 membri della Guardia Nazionale per rispondere alle proteste contro l’immigrazione a Los Angeles, secondo quanto riferito dal portavoce capo del Pentagono. L’ultimo ordine porta il numero totale dei membri della Guardia Nazionale mobilitati a livello federale per le proteste a oltre 4.100. La notizia arriva poche ore dopo che il Pentagono ha inviato circa 700 marines alle proteste per collaborare con le forze dell’ordine locali. Il sindaco Karen Bass ha criticato il dispiegamento delle truppe della Guardia Nazionale e dei Marines come un “tentativo deliberato” da parte dell’amministrazione Trump di “creare disordine e caos nella città ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Los Angeles, Trump invia altri soldati della Guardia Nazionale, il sindaco: “Fermate i raid”

Accise, scattano i controlli della Guardia di Finanza su tutto il territorio nazionale - Da oggi, la Guardia di Finanza avvia controlli su tutto il territorio nazionale per monitorare le accise, in concomitanza con un recente aggiornamento normativo.

"Trump sta dispiegando altri 2.000 soldati della Guardia nazionale a Los Angeles: non si tratta di sicurezza pubblica, ma dell'ego di un presidente pericoloso". Lo afferma il governatore californiano Newsom. #ANSA Partecipa alla discussione

L'amministrazione Trump ha ordinato a circa 700 Marines di recarsi a Los Angeles per supportare le truppe della Guardia Nazionale in seguito alle proteste di questo fine settimana sull'immigrazione. Lo scrive Politico #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/n Partecipa alla discussione

