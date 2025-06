Los Angeles il governatore Newsom fa causa a Trump | È pericoloso

In un clima di crescente tensione a Los Angeles, il governatore Gavin Newsom denuncia la decisione di Donald Trump di inviare altri 2.000 soldati della Guardia Nazionale, mentre solo una parte di essi viene effettivamente dispiegata. La situazione si fa sempre più complessa e incandescente, sollevando dubbi sulla gestione e sulla reale intenzione dietro questa escalation militare. Cosa succederà ora in questa città segnate da proteste e divisioni? La risposta potrebbe cambiare le sorti di una crisi ancora in evoluzione.

Il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato di essere stato informato che Donald Trump sta inviando altri 2000 soldati della Guardia Nazionale a Los Angeles, in seguito agli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti. I was just informed Trump is deploying another 2,000 Guard troops to L.A. The first 2,000? Given no food or water. Only approx. 300 are deployed — the rest are sitting, unused, in federal buildings without orders. This isn't about public safety. It's about stroking a dangerous. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 9, 2025 Il politico democratico ha sottolineato su X che solo 300 soldati dei primi 2000 sono stati schierati mentre "il resto è fermo, inutilizzato, negli edifici federali senza ordini".