Loretta Napoleoni | Noi non controlliamo la tecnologia sono i tecnocapitalisti a controllare noi

Nel suo ultimo saggio, "Tecnocapitalismo", Loretta Napoleoni analizza un fenomeno ormai irrefrenabile: la tecnologia evoluta sotto il dominio dei tecnocapitalisti, che manipolano e controllano i processi a discapito della nostra libertà e serenità. Le criptovalute e l’ascesa di nuovi oligarchi sono solo l’ultima frontiera di questa lotta. È arrivato il momento di capire chi davvero detiene il potere in questa rivoluzione digitale.

Una tecnologia in rapidissima evoluzione manipolata dal capitalismo e che tutto domina, mentre le persone sono sempre più in preda all’ansia dovuta allo scarso controllo dei processi e dei prodotti che pure usano. È la tesi dell’economista Loretta Napoleoni contenuta nel suo ultimo saggio, Tecnocapitalismo. L’ascesa dei nuovi oligarchi e la lotta per il bene comune (Meltemi). Un libro in cui l’autrice fa un’analisi delle criptovalute come risposta alla sfiducia dello Stato e si sofferma sui temi della crisi climatica ed energetica. Partiamo dalla crisi climatica. Lei scrive che ormai è un tema quasi archiviato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Loretta Napoleoni: “Noi non controlliamo la tecnologia, sono i tecnocapitalisti a controllare noi”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Loretta Napoleoni: “Noi non controlliamo la tecnologia, sono i tecnocapitalisti a controllare noi”; «Perché il vero potere negli USA è oggi in mano ai “tecnotitani”»; Loretta Napoleoni:«L'AI è il nostro alunno ma ci lasciamo sfruttare. Siamo sonnambuli».

Loretta Napoleoni: “Noi non controlliamo la tecnologia, sono i tecnocapitalisti a controllare noi” - Una tecnologia in rapidissima evoluzione manipolata dal capitalismo e che tutto domina, mentre le persone sono sempre più in preda all’ansia dovuta allo scarso controllo dei processi e dei prodotti ch ...

La rivoluzione della finanza per Loretta Napoleoni. Gestione patrimoniale per tutti? Merito della tecnologia - In questo suo ultimo post per StartupItalia ci racconta chi sono e come funzionano Loretta Napoleoni, una delle economiste italiane ...

Loretta Napoleoni:«L’AI è il nostro alunno ma ci lasciamo sfruttare. Siamo sonnambuli» - A METTERE ANSIA NON E' LA PAURA DELL'IGNOTO MA LA VELOCITA' DEL PRESENTE» Nell’epoca in cui viviamo, che ...