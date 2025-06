L’operazione Salviamo una tiroide Intelligenza artificiale in prima linea

In un mondo dove le patologie tiroidee sono in costante crescita, l'innovazione digitale fa la differenza. Il progetto “Salviamo una Tiroide!” utilizza l’intelligenza artificiale per supportare i medici nell’analisi dei noduli, migliorando diagnosi e trattamenti. Grazie a queste tecnologie all’avanguardia, possiamo salvare più tiroidi e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Un passo avanti decisivo nella medicina moderna, che apre nuove speranze per tutti.

L’intelligenza artificiale viene in aiuto al medico nell’analisi dei noduli alla tiroide, con il progetto “ Salviamo una Tiroide! “. Le patologie alla tiroide sono molto diffuse e in aumento: si stima che circa metĂ della popolazione sviluppi almeno un nodulo tiroideo nel corso della vita. Distinguere tra nodulo benigno o maligno, e quindi curare di conseguenza, resta una sfida. Nel 15-30 per cento dei noduli, si notano delle alterazioni indeterminate, che portano a interventi chirurgici spesso evitabili. Grazie a nuovi biomarcatori biologici e all’ intelligenza artificiale, il team di ricerca di Milano-Bicocca e non solo, punta a ridurre queste incertezze diagnostiche, migliorando la qualitĂ di vita dei pazienti e ottimizzando le risorse sanitarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

