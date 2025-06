L’operaio folgorato ad Arcore Tre alla sbarra per omicidio colposo

Un tragico incidente sul lavoro scuote la comunità di Arcore: Vasile Baican, un operaio di 57 anni, ha perso la vita folgorato su un ponteggio durante i lavori di ristrutturazione. Oggi, al Tribunale di Monza, si apre il processo che vede tre imputati sotto accusa per omicidio colposo, tra cui i titolari delle ditte coinvolte. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza in cantiere e delle responsabilità.

Morto folgorato su un ponteggio del cantiere per la ristrutturazione di un edificio. Per questo tragico infortunio sul lavoro, che il 15 settembre 2022 è costato la vita a Vasile Baican, operaio di 57 anni di origini romene, residente ad Arcore, ieri si è aperto il processo al Tribunale di Monza per omicidio colposo nei confronti dei due titolari delle ditte che avevano ottenuto l'incarico per gli interventi edilizi in via Trento e Trieste ad Arcore e per l'ingegnere responsabile del cantiere, mentre il datore di lavoro del 57enne è già stato condannato. Ma il dibattimento è subito slittato a settembre perché la difesa degli imputati ha chiesto la nullità degli atti dell'udienza preliminare, dove era stato disposto il rinvio a giudizio.

