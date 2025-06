Londra le Guardie di Coldstream in partenza da King' s Cross

Londra si anima con un’immagine affascinante: le storiche Guardie di Coldstream, con le loro tuniche scarlatte e i colbacchi in pelle d’orso, partono da King’s Cross per celebrare un traguardo memorabile. Questo viaggio simbolico inaugura le celebrazioni del 375° anniversario del reggimento, che culmineranno a Berwick, città natale delle Guardie. Un’occasione unica per scoprire la storia e il valore di questa prestigiosa unità militare.

Vestiti con le tradizionali tuniche scarlatte e i caratteristici colbacchi in pelle d'orso, i membri delle Coldstream Guards sono stati visti alla stazione di King's Cross, a Londra, mentre salivano a bordo di un treno diretto a Berwick-upon-Tweed. Il viaggio segna l'inizio delle celebrazioni per il 375esimo anniversario della fondazione del reggimento. A Berwick, città natale delle Guardie di Coldstream, i militari parteciperanno a una parata solenne per rendere omaggio alla lunga storia della loro unità, una delle più antiche e prestigiose dell’esercito britannico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

