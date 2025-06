Londra la principessa Kate in visita al Victoria and Albert Museum

Londra accoglie con entusiasmo la visita della principessa Kate al Victoria and Albert Museum, un evento che sottolinea il legame tra la royal family e la cultura. Pochi giorni dopo l’apertura del nuovo magazzino V&A East Storehouse, Kate ha potuto ammirare tesori unici come un abito da amazzone del XIX secolo e tessuti di William Morris. Il magazzino, più grande di 30 campi da basket, ospita un patrimonio incredibile che custodisce e valorizza il passato, rendendo omaggio alla ricca tradizione artistica britannica.

