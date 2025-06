L’omicidio Ravasio. Telecamere e cellulari per la ricostruzione passo dopo passo.

Il caso dell’omicidio di Fabio Ravasio si è dipanato grazie a un'indagine meticolosa che ha unito telecamere, cellulari e tecnologia GPS. La ricostruzione dettagliata degli ultimi momenti della vittima ha permesso di tracciare un percorso preciso, passo dopo passo, sotto gli occhi attenti dei carabinieri di Legnano. Scopriamo come una rete di dati digitali abbia svelato la verità in aula, illuminando ogni dettaglio di quella tragica giornata.

Una rete di orari, telecamere e celle telefoniche ha guidato la ricostruzione in aula del giorno in cui Fabio Ravasio fu ucciso, il 9 agosto 2024, sullo stradone fra Casorezzo e Parabiago, poco prima del canale Villoresi. A ripercorrere con estrema precisione le ultime ore della vittima sono stati i carabinieri della Compagnia di Legnano, che hanno presentato una serie di slide incrociando immagini di videosorveglianza, tracciamenti Gps, simulazioni e chiamate telefoniche. La ricostruzione inizia intorno alle 19, quando una telecamera riprende la vettura di Ravasio ferma in via Manzoni, a Magenta, fuori dal suo negozio di spedizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it