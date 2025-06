L' omicidio di Michele Reina indagini riaperte dopo 36 anni | la Dia acquisisce foto e video

Dopo 36 anni, l'ombra dell'omicidio di Michele Reina torna a inquietare le indagini, con la DIA che acquisisce foto e video cruciali. La Procura, dopo aver risolto il caso di Piersanti Mattarella, decide di riaprire il fascicolo sul suo predecessore, segretario della DC, assassinato nel 1979. Un passo deciso verso la verità , che potrebbe svelare nuovi dettagli su uno dei delitti più inquietanti della storia siciliana.

