Lodi trappola fuori dalla banca | tentano due furti in un’ora ma la polizia li intercetta e li incastra

A Lodi, la prontezza della Polizia ha evitato due tentativi di furto in un’ora, intercettando e smascherando i malviventi. Quattro cittadini rumeni sono stati denunciati per tentato furto e uso indebito di carte di credito, grazie all’efficace operazione della Squadra Volanti. Un altro esempio di come la sicurezza cittadina sia una priorità, garantendo tranquillità e giustizia nel nostro territorio.

