L’obbligo scolastico come condizione per l’Assegno di Inclusione | cosa prevede il decreto attuativo

L’obbligo scolastico rappresenta una condizione fondamentale per accedere all’Assegno di Inclusione (AdI), la misura introdotta dal decreto Lavoro n. 48/2023. Questo strumento mira a sostenere le famiglie, incentivando la regolare frequenza scolastica dei minori. Un decreto attuativo congiunto del Ministero del Lavoro e dell’Istruzione chiarisce le modalità e le responsabilità delle parti coinvolte, rafforzando l’impegno verso un percorso formativo stabile e inclusivo per tutti i giovani.

L’Assegno di Inclusione (AdI), misura introdotta con il decreto Lavoro n. 482023, è subordinato a una serie di obblighi da parte dei beneficiari. Tra questi spicca, per le famiglie con figli minorenni, l’obbligo di garantire la regolare frequenza scolastica. Lo stabilisce un recente decreto attuativo, congiuntamente adottato dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Istruzione, . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

