Lo strano cielo bianco sul Nord Italia e cosa c’entra il Canada

Lo strano cielo bianco che avvolge il Nord Italia ha suscitato stupore e interrogativi tra cittadini e esperti. Da Emilia Romagna a Toscana, il fenomeno insolito ha catturato l’attenzione, spingendo molte persone a chiedersi: cosa sta accadendo? A fare chiarezza è il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, che ha identificato le cause di questa misteriosa coltre lattiginosa, rivelando un legame sorprendente con il Canada e i cambiamenti climatici in atto.

Bologna, 10 giugno 2025 - Cieli bianchi, lattiginosi, quasi ovattati, nonostante l’assenza di nuvole. È uno spettacolo insolito quello che si sta verificando da un paio di giorni in diverse aree del Nord Italia e che oggi interessa in particolare Emilia Romagna e Toscana. Il fenomeno ha destato curiosità e un pizzico di preoccupazione tra i cittadini, ma a fare chiarezza è il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente. All’origine di questo cielo anomalo c’è un aumento temporaneo della concentrazione di polveri sottili nell’atmosfera, in particolare di PM10, provenienti da una fonte del tutto inaspettata: una serie di violenti incendi boschivi in Canada. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo strano cielo bianco sul Nord Italia e cosa c’entra il Canada

